Snelle naar Openluchttheater Hertme

Er is waarschijnlijk geen rapper in Nederland die zo hard gaat qua populariteit als Snelle. Zijn hits toppen niet alleen de hiphop maar ook de landelijke charts, zijn clubtours verkopen allemaal uit en iedereen staat in de rij om met hem samen te werken. Snelle’s sound wordt gekenmerkt door instrumenten als piano, gitaar en saxofoon. Dit, gecombineerd met moderne trapbeats/drums en een authentieke woordkeus en boodschap, zorgt voor een verfrissende en ietwat wavey sound. Vandaag komt Snelle met zijn Lieve Jongens Band naar Hertme en laat hij zien dat hij zijn status van meest geliefde rapper van Nederland moeiteloos waarmaakt!

Lars Bos – alias rapper Snelle – is een harde werker die vastberaden is om te bewijzen dat een Hollandse dorpsjongen (met een hazenlip) ook een (muzikaal) verhaal heeft dat heel Nederland kan inspireren. ‘’Doordat ik vrijwel alles relativeer heb ik over alles een – in mijn beleving – interessante mening die ik op authentieke (en soms vergezochte) wijze in mijn liedjes verwerk. Zo geniet ik echt van het knutselen met woorden en het spelen met de manier waarop ik dingen zeg. Hij houdt het echt. Mijn plek en perspectief zijn binnen de hiphop niet alledaags maar daardoor juist interessant.’’

Met zijn in 2016 uitgebrachte ‘Vier EP’ en ‘Bijrijder EP’ was Snelle’s muziek goed voor ruim 1.300.000 streams en plays op platforms als YouTube en Spotify. Snelle’s sound wordt gekenmerkt door instrumenten als piano, gitaar en saxofoon. Dit, gecombineerd met moderne trapbeats/drums en een authentieke woordkeus en boodschap, zorgt voor een verfrissende en ietwat wavey sound die eerder al te horen was op o.a. Woohah, NewSkoolfest, 10 jaar Puna, Definitie van Hiphop, Keizerrijk en tientallen shows door heel Nederland.

Zijn (dorpse) vriendengroep blijft belangrijk voor Snelle. Hij is omringd door mensen die soortgelijk grootgebracht zijn en allemaal affiniteit hebben met het creatieve. Snelle zet met zijn muziek en video’s een ‘young independent boys having fun’ cultuurtje neer, waarbij het belangrijk is dat iedereen zijn hart volgt en samen groeit door middel van muziek.

Snelle komt op 11 september naar Openluchttheater Hertme.