Racoon geeft 2 extra concerten in het Openluchttheater Hertme

Het is al weer een tijdje geleden dat Racoon op visite kwam in Hertme. Maar uit het oog betekent zeker niet uit het hart en daarom komt de band op 12 september alsnog spelen op een editie van Metropool Open Air met een aangepaste intieme akoestische show op 1 van de mooiste concertlocaties van Nederland: het Openluchttheater in Hertme!

Een kersverse setlist is gegarandeerd want er verschijnt dit najaar een nieuw album met semi-akoestische, Nederlandstalige nummers. De nieuwe single hierboven is een fijn voorproefje. ‘Het Is Al Laat Toch’ is typisch Racoon. Een klein liedje, dat grote indruk achterlaat. En Nederlandstalig dus, die kaap rondde Racoon voor het eerst toen ze voor de film Alles Is Familie het nummer Oceaan schreven en daarmee meteen hun grootste hit scoorden.

Verder krijg je natuurlijk deze avond ook alle Engelstalige hits om de oren en dat zijn er nogal wat. Het wordt ongetwijfeld een gedenkwaardige avond met Racoon zoals je ze in Hertme nog nooit eerder zag!

Racoon speelt na hun uitverkocht show op 21 augustus 2 extra shows in het Openluchttheater Hertme op 12 september.