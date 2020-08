Nielson tweemaal naar Openluchttheater Hertme.

Nielson heeft afscheid genomen van zijn gitaar en zichzelf weer opnieuw uitgevonden met een nieuwe sound. De nummers klinken en voelen anders, er wordt gebruik gemaakt van elektronische beats en de tracks zijn volwassen en vooral ook eerlijker dan ooit. “Mensen kennen vooral de opgewekte Nielson, maar ik heb ook een donkere kant. Ik wilde met mijn muziek persoonlijker worden, mezelf echt laten zien”. Het resultaat was zijn derde album ‘Diamant’ uit 2018. Dit was een groot succes, het album kreeg de platinum status en in 2019 sloot hij de plaat af met een uitverkochte clubtour.

Inmiddels wordt er ook gewerkt aan nieuw materiaal en daar gaan we vandaag misschien we wat meer van horen op 1 van de mooiste concertlocaties van Nederland! Kaarten haal je hieronder via de links!

Het Openluchttheater Hertme is op 10 september het toneel van twee shows van Nielson.