Twenty One Pilots brengt nieuwe single uit

Twenty One Pilots heeft net de gloednieuwe single ‘Level Of Concern’ uitgebracht. Bandlid Tyler kondigde vannacht de track via Instagram al aan, maar vanaf nu is het nummer overal te beluisteren. Daarnaast heeft de band ook een videoclip uitgebracht. ‘Level Of Concern’ is geschreven tijdens de coronacrisis. Het nummer moedigt het hebben van hoop aan in moeilijke tijden.

Over Twenty One Pilots

De Amerikaanse band Twenty One Pilots brak in 2015 door met het album Blurryface. Ze scoorden hits met onder andere de nummers ‘Stressed Out’ en ‘Ride’ en tourden vervolgens twee jaar lang de hele wereld over. Ze lasten een break in om het album Trench op te nemen, dat in 2018 uitkwam. Inmiddels is de band uitgegroeid tot headliner formaat en speelden ze afgelopen jaar op Lowlands en in de Ziggo Dome.