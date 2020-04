Full Concert: Level 42 live @ Metropolis Studios

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 28 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Level 42.

Op zaterdag 10 december 2011 reisde een select gezelschap af naar het West Londense Metropolis Studios complex om een exclusief Level 42 concert bij te wonen, dit in een intieme sfeer. Het concert dat wij vandaag aan jullie presenteren bevat een flink aantal van hun grootste hits, waaronder ‘Lessons In Love’, ‘Something About You’, ‘Running In The Family’, ‘The Sun Goes Down’ (Living It Up), ‘Starchild’, ‘Hot Water’ en ‘The Chinese Way’.

Kijk, luister en geniet hieronder van Level 42 live @ Metropolis Studios.