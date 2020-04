11 april, de verjaardag van Lisa Stansfield

Vandaag viert Lisa Stansfield haar 54e verjaardag. De zangeres, geboren op 11 april 1966 in Manchester, Engeland, begon haar carrière toen zij de talentenjacht Search for a Star won. Na optredens in diverse TV-shows en het uitbrengen van haar eerste paar singles richtte ze in 1984 tesamen met Ian Devaney en Andy Morris de band Blue Zone op. De band bracht een paar singles uit en een album. Na het succes van de uit 1989 daterende single ‘People Hold On’ besloot Stansfield om solo verder te gaan.

Lisa’s eerste soloalbum ‘Affection’ (1989) en de daarvan afkomstige single ‘All Around the World’ behaalden wereldwijd de top van de hitlijsten. Ze werd twee keer genomineerd voor een Grammy Award, ‘Affection’ is tot op heden haar best verkochte album. De jaren erop bracht ze ‘Real Love’ (1991), ‘So Natural’ (1993) en ‘Lisa Stansfield’ (1997) uit. In 1999 speelde ze haar eerste filmrol in ‘Swing’, ze nam voor de film ook de soundtrack op. Na de release van ‘Face Up’ (2001), ‘Biography: The Greatest Hits’ (2003) en ‘The Moment’ (2004) nam ze een pauze om zich te focussen op haar acteerwerk. In januari 2014 keerde ze terug in de muziek met het album ‘Seven’.

Stansfield won talloze awards, waaronder Brit Awards, Ivor Novello Awards, Billboard Music Award, World Music Award, ASCAP Award, Women’s World Award, Silver Clef Awards en DMC Awards. Wereldwijd verkocht de zangeres ruim 20 miljoen albums.