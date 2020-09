Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Prince.

Op 31 december 1987 gaf Prince een optreden in de beroemde Paisley Park studio’s. De Amerikaanse zanger, die in werkelijkheid Prince Rogers Nelson heette, bracht in 1978 zijn eerste album uit: ‘For You’. In 1981 bracht hij definitief door met het album ‘Controversy’. Hij scoorde in de jaren ’80 en ’90 hits met o.a. ‘Purple Rain’, ‘Kiss’, ‘Cream’ en ‘Sign of the Times’.

Ook was hij als acteur te zien in de films ‘Purple Rain’ en ‘Under The Cherry Moon’. Zijn optredens kregen een bijna mythische status. Zo deed hij regelmatig na een concert nog een verrassingsoptreden. Zoals in 1998 in Tivoli Oudegracht in Utrecht. Prince overleed op 21 april 2016 op 57-jarige leeftijd.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Prince live @ Paisley Park (1987).