Eigenlijk kon je erop wachten. Een nieuwe albumrelease van Public Enemy. ‘What you gonna do when the grid goes down’ is ook een homecoming party, want het album is uitgebracht op het illustere Def Jam label. Het is inmiddels al meer dan twintig jaar geleden dat Public Enemy daar een album uitbracht. Public Enemy kan natuurlijk niet stil blijven in deze tijd waarin gewoon een beroep wordt gedaan op hun sociale bewogenheid, hun politiek activisme en scherpe maatschappelijke kritiek.

Chuck D, Flavor Flav, en DJ Lord pakken flink uit op dit nieuwe album. De vele gaststerren lezen als een wie is wie van de hip-hop royalty. De Beastie Boys, Ad-Rock en Mike D rappen samen met Public Enemy en zelfs Run-DMC op ‘Public Enemy Number One’. Nas, The Roots’ Black Thought , Questlove, en YG doen mee op een nieuwe remix van ‘Fight the Power’. Ook George Clinton, Ice-T, Cypress Hill, DJ Premier, The Impossebulls, en Daddy-O doen mee op het nieuwe album. Over de bezetting dus zeker geen klachten.

Het album telt 17 tracks en klokt in totaal op een kleine drie kwartier muziek. De totaal eigen stijl die Public Enemy al vanaf 1988 kenmerkt is ook op dit album ferm overeind gebleven. Er worden veel sound bites gebruikt en de productie is lekker chaotisch, druk en heerlijk vet.

Voor de liefhebbers van de originele old school rap is het een heerlijk album. Qua flow en beats blijven de mannen onverslaanbaar. Toptrack op het album is voor mij zonder twijfel ‘Got at it’, featuring Jahi. Enorme scherpe lyrics met een onweerstaanbare flow, een heerlijke mix met een onweerstaanbaar hammond orgeltje er doorheen en knap gemixte backingvocals.

‘Smash the Crowds’ met niemand minder dan Ice-T achter de microfoon neemt de luisteraar helemaal mee terug naar de gouden tijden van ‘It takes a nation to hold us back’. Wat een groove, lekkere gitaren. Ze kicken de lyris so hard, people might get injuries. Inderdaad een hint van onze eigen Urban Dance Squad qua stijl en intensiteit.

Dan de remix van de oude anthem ‘Fight the Power’. De mix is wat vlakker dan het origineel, maar daardoor is de tekst wel veel beter te volgen. En inderdaad ‘The next generation is still singing ‘Fight the Power’. Meest opvallende bijdrage in deze track komt voor rekening van Rapsody, de al eerder met een Grammy genomineerde rapster komt op deze track erg goed tot haar recht. Heerlijk wat een flow. Goed te horen dat ze Jay-Z, Mos Def en Mrs. Lauryn Hill tot haar grootste invloeden rekent.

Het is natuurlijk een godgeklaagd schandaal dat het nummer in al die jaren niets maar dan ook niets aan actualiteit heeft ingeboet. Deze 2020 versie is in ieder geval enorm lekker en wel heel erg radio vriendelijk.

Al met al is ‘What you gonna do when the grid goes down’ een enorm lekker album geworden. De Verenigde Staten verkeren inmiddels de facto in een burgeroorlog dus Public Enemy kennende zou je wellicht een veel feller album verwachten. De boosheid is er nog steeds, maar wordt nu commerciëler verpakt.Je kan niet altijd een boze puber blijven.

Elke rapliefhebber kan dit album natuurlijk blind kopen, het is in die zin een must have. Mis je iets als je het niet koopt? Niet als je in plaats daarvan nog maar eens ‘It takes a Nation of Millions to hold us back’ op je draaitafel legt. Het is echter wel het eerste Public Enemy album op Def Jam in meer dan twee decennia. Kan je niet laten liggen dus. (7/10) (Def jam)