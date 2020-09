SuperM, de Avengers van de K-pop, lanceren debuutalbum ‘Super One’

Komen artiesten van verschillende bands bij elkaar voor een gezamenlijk project, dan wordt daar vaak het label ‘supergroep’ opgeplakt. Zo ook bij SuperM, de samensmelting van zeven bandleden uit meerdere succesvolle K-pop bands. Het gezelschap draagt met hun muziek een energieke boodschap uit, bedoeld om kracht en inspiratie te bieden aan hun fans. “We all have the power of each (One) as a special (Super) existence, so let’s overcome together with the power of (One).”

De Avengers of K-pop, zoals ze ook wel worden genoemd, bundelden hun krachten al eens eerder voor hun EP (‘The 1st Mini Album’). Dat beviel goed en ze pakten daarna stevig door voor het album ‘Super One’, dat afgelopen week is uitgekomen. Ellen Degeneres ontving de groep al eens in 2019 voor hun wereldwijde televisiedebuut met ‘Jopping’ en afgelopen woensdag keerden ze weer terug bij de populaire talkshow voor de première van het nummer ‘One (Monster & Infinity)’, voorzien van een gelikte choreografie.