Tabitha komt naar TivoliVredenburg

Ze is nog maar 28 jaar oud maar de Leidse zangeres Tabitha heeft al de nodige levenservaring op haar naam staan. Zo maakte ze een jaar lang muziek in Amerika en scoorde ze miljoenen streams met hits als Is Dit Over en Hij Is Van Mij; samenwerkingen met onder andere Ronnie Flex, Bizzey en Maan.

Dat ze van alle markten thuis is bewijst ze met de stichting “Mooi zoals je bent” waarmee ze kinderen zelfvertrouwen wilt meegeven, maar met lines als “leef je leven tot het uiterste, want morgen is niet beloofd” kun je voor een inspirerende boodschap ook gerust bij haar muziek terecht. Afgelopen jaar stond in het teken van succesalbum HIT-SIG, waarop een unieke kruising tussen urban- en popmuziek te horen is. Ze geeft tweemaal een akoestisch concert in TivoliVredenburg op 10 oktober dat je zeker niet wil missen!