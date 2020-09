Bob Dylan is een van de meest invloedrijke artiesten van de twintigste eeuw. Hij is ook een van de beste – velen zeggen dé beste – songwriters van de afgelopen eeuw. Johnny Cash, The Rolling Stones, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Guns ’n’ Roses en recent nog Adèle hadden wereldhits met zijn nummers.

Singer-songwriter Tommy Ebben geeft een solo-eerbetoon aan de Grootmeester, die in mei 2021 jaar 80 wordt. Een aantal zorgvuldig gekozen songs, die soms dichtbij het origineel blijven en soms een nieuwe, onverwachte gedaante krijgen – maar altijd trouw aan de ziel van het nummer.

Tommy Ebben komt naar TivoliVredenburg op 13 november.