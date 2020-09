Anne-Fay’s Reaspora komt naar de Melkweg

Met het project Reaspora doen broer en zus Felix en Anne-Fay Kops, onder de naam Onyx & Ivory, onderzoek naar hun biculturele achtergrond. Als kinderen van een half Nederlandse en half Surinaamse moeder en een Nederlandse vader, zijn Anne-Fay en Felix geboren met een ‘wit’ voorkomen en een gemengde afkomst, maar weinig kennis over hun verleden.

Zij zoeken naar herkenbare verhalen die passen binnen hun eigen referentiekader als kleinzoon en -dochter van een Surinaamse opa die naar Nederland verhuisde om een beter leven op te bouwen. Hij wilde dat zijn gezin het beter zou hebben dan hij het zelf had vroeger. Dat betekende in zijn ogen assimileren en meedoen. Maar een Nederland dat is gevormd door haar koloniale verleden, trans-Atlantische slavernij en gastarbeiders heeft meer nodig dan eenzijdig integreren.

De diaspora van hun familie gaat terug vanaf Nederland, via de Antillen naar Suriname en van Suriname naar China en Afrika. Felix en Anne-Fay willen deze diaspora terug afleggen (Reaspora), opzoek naar de verhalen van de familie en de landen, de muziek, de dans en cultuur. Gebaseerd op deze reis maken ze het muziekalbum Reaspora en een multidisciplinaire liveshow waarin muziek, dans en visuals tot een geheel worden samen gebracht.

Een extra show op 2 oktober voor Anne-Fay’s Reaspora in de Melkweg wordt bij deze aangekondigd.