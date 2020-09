Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Donna Summer.

Donna Summer, de enige echte ‘Queen of Disco’ had een aantal grote hits waaronder het beroemde ‘MacArthur Park’ (Richard Harris), ‘Deep Down Inside’, ‘I Feel Love’, en het door niemand minder dan de synthesizer virtuoos Vangelis geschreven ‘State of Independence’. Donna’s titel als ‘Queen of Disco’ was niet zomaar een kortstondige hype, ze was een van de weinige disco artiesten die van een langdurige carrière mocht genieten en haar constante succes in de hitlijsten kon alleen maar geëvenaard worden door de Bee Gees. Summer was zeker een zeer getalenteerde zangeres, opgevoed in de gospel muziek, maar veel van haar tijdgenoten hadden hun oorsprong in de gospel. Een van de dingen waar ze zich onderscheidde van de rest was het feit dat ze zelf haar teksten schreef en haar keuze in getalenteerde producers als Giorgio Moroder en Pete Bellote, dat resulteerde in een constante stroom van kwaliteit.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Donna Summer Live @ Pacific Amphitheatre, Costa Mesa, California (1983).