Hurts brengt nieuw album ‘Faith’ uit

‘Faith’, het nieuwe album van Hurts, keert terug naar de duistere introspectie van het vroegere werk; de rauwheid van ‘Exile’ uit 2013 en de oprechtheid van het debuut ‘Happiness’ uit 2010. Het resultaat is krachtig en tastbaar. Het gevolg van enkele van de meest eerlijke en directe sessies die de band ooit had is dat ze zichzelf op ‘Faith’ zowel persoonlijk als muzikaal nog verder gepushed hebben om een nieuwe twist aan de popmuziek te geven en hun kunst naar een hoger niveau te tillen.

“If you’d have told me when we started it, how coherent, powerful, and authentic it is, many months later, I probably wouldn’t have believed you. At one stage, I thought we had no chance.” zegt multi-instrumentalist Adam Anderson.

‘Faith’ is een album geboren uit een crisis. Terwijl Anderson al over zijn gevecht met psychische aandoeningen en zijn ervaringen met angst en depressie schreef in een open brief in 2017, was het deze keer zanger Theo Hutchcraft die de vroege sessies voor dit album onderbrak vanwege zijn ervaring met demonen en niet meer wist of de band nog wel of niet kon doorgaan.

Hutchcraft over zijn periode na de laatste tour in 2018: “I was physically and mentally absolutely exhausted. To the point where I was at breaking point. I had to stop and not do anything for a while because I couldn’t think, I couldn’t focus, or anything. And I didn’t know what the future held really. I didn’t know if we’d make another album again.”

Zelfs als de wereld stil staat vanwege het COVID-19 virus, blijft Hurts doorgaan met innoveren. Zo kozen ze Instagram TV als het platform om hun eerste single ‘Voices’ te presenteren en gebruikte ze de spectaculaire 360 videotechnologie om nieuwe context aan de song toe te voegen. Ook gebruikten ze de Telegram app voor een directe lijn naar hun fans en ze te voeden met cryptische aanwijzingen over de toekomst.

Hurts

Hurts werd opgericht in Manchester en is een band die bekend staat om hun diverse en eigentijdse sound. Het succesvolle duo bestaat uit Theo Hutchcraft en Adam Anderson en hebben wereldwijd miljoenen platen verkocht en veel prijzen gewonnen, maar hebben nooit de behoeft tot vernieuwing verloren. Die innovatie drang is vandaag de dag nog steeds aanwezig met het aankondigen van ‘Faith’, hun meest complete album in een decennium – een plaat van waarheid, eerlijkheid en authenticiteit.