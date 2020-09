Eefje de Visser overladen met nominaties

In januari van dit jaar bracht Eefje de Visser haar album ‘Bitterzoet’ uit, een album dat lovend werd onthaald door de Nederlandse muziekpers en het publiek. Met haar optredens maakte ze zo mogelijk nog meer indruk door de combinatie van een indrukwekkende lichtshow en visuals, intrigerende choreografie en beklijvende liedjes. Niet zo gek dus dat Eefje is overladen met nominaties.

Zo is ze genomineerd voor een Anchor Award die op 19 september op het Reeperbahn Festival in Hamburg wordt uitgereikt, haar eerste internationale nominatie. Tijdens het festival geeft Eefje ook twee shows. Op 22 september maakt ze in Paradiso in Amsterdam kans op een Gouden Notenkraker en voor de 3FM Awards die op 1 oktober in het Patronaat in Haarlem plaatsvinden is ze twee keer genomineerd: in de categorie Beste Track voor Oh en in de categorie Beste Muzikale Initiatief voor de veelgeprezen concertfilm ‘Bitterzoet’. Die dag zal Eefje ook een intiem optreden geven voor een handjevol fans.