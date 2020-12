The Overslept komt naar Hedon

The Overslept staat bekend om hun catchy poprock songs. Het viertal bracht de afgelopen tijd in de studio door om een aantal van deze songs in een akoestische jasje te steken. De afgelopen weken verscheen er iedere vrijdag één op de welbekende streamingdiensten. Deze tracks worden gebundeld op een EP met de toepasselijke titel ‘Acoustic EP’, die uitkomt op vrijdag 11 december!

Live staat The Overslept garant voor een stevige en energieke set. Zo was de band al te zien als voorprogramma van Panic! At The Disco en Paramore in AFAS Live, op Pinkpop, Paaspop en Noorderslag. Na de EP ‘Signals’ released de band dit jaar de singles ‘Long Way Down’ en ‘Waste Of Love.’ In maart 2020 start de ‘Waste Of Love’ clubtour van de band.

Om het akoestisch avontuur voort te zetten binnen de mogelijkheden, trekt de band in het voorjaar het land door met een akoestische tour daarbij kan Hedon natuurlijk niet ontbreken.

The Overslept staat op 4 februari akoestisch in Hedon.