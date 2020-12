Eerder vandaag is René Innemee op 69 jarige leeftijd overleden. Rene mag gerust een legendarische muzikant genoemd worden en is een van de ‘founding fathers’ van de Limburgse popmuziek.

In het begin van de jaren zeventig trad René toe tot The Walkers, de legendarische Limburgse formatie die grote successen oogsten. Daarna maakte hij deel uit van andere bekende bands, waarvan The Press en meest recent de Creedence Revival Band de bekendste zijn.