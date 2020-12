Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op zéér beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Joe Jackson.

De Engelse singer-songwriter Joe Jackson (echte naam: David Ian Jackson) mag met recht een veelzijdige artiest genoemd worden. Van new-wave tot pop-platen met jazz-invloeden en zelfs klassieke albums, in zijn inmiddels veertigjarige carrière heeft de eclectische Joe Jackson zijn invloeden uit alle mogelijke muzikale dimensies gehaald. Vooral in de jaren ’80 was Joe Jackson zeer succesvol met hits als ‘Be my number two’ en ‘Real men’. Zijn grootste hit is een live-versie van zijn debuutsingle ‘Is She Really Going Out with Him?’. Door het uitgebreide repertoire zijn concerten van Joe Jackson altijd een feest der herkenning.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Joe Jackson live @ l’Olympia, Paris (2012).