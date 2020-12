Shaggy brengt kerstalbum uit als lichtpuntje in sombere tijden

Bijna dertig jaar geleden scoorde de Amerikaans-Jamaicaanse zanger Shaggy zijn eerste hit met ‘Oh Carolina’. Vanaf dat moment is hij niet meer weg te denken uit de internationale hitlijsten. Onlangs verscheen zijn kerstalbum ‘Christmas in the Island’, met 15 vrolijke reggae kerstsongs. Naar aanleiding van de release van het album sprak Maxazine met de wereldberoemde zanger.

Vorig jaar won Shaggy samen met Sting een Grammy Award voor hun gezamenlijke reggae album ‘44/876’. Het album en de samenwerking legde ook de basis voor Shaggy’s huidige kerstalbum. “Na de Grammy Award namen Sting en ik samen een kerstspecial op tijdens ABC’s Wonderful World of Disney en speelden en schreven we onder meer ‘Silent Night’. Dat beviel ons allebei en we spraken af om in 2020 samen een reggae kerstalbum uit te brengen.”

Shaggy ging vervolgens op tournee in Australië, Engeland en Ierland en toen brak de coronacrisis uit. Shaggy: “Precies op het moment dat Sting en ik wilden starten met schrijven en opnemen, begon de pandemie en sloten landen hun grenzen en het luchtruim. Sting zat vast in Engeland en ik verbleef in New York. Toen duidelijk werd dat de pandemie nog wel vele maanden zou kunnen gaan duren, ben ik uiteindelijk teruggegaan naar mijn woonplaats Kingston in Jamaica en werd het steeds duidelijker dat het een ‘Shaggy’-album zou worden, zonder Sting.”

Vanuit Jamaica benaderde Shaggy een reeks van bevriende artiesten om mee te werken aan het kerstalbum. “Ik belde onder meer met Shansea, Ne-Yo, Jamilla Falak en Joss Stone en vrijwel iedereen reageerde positief. Ik begon met schrijven in maart en de opnames startten zo’n beetje eind augustus, begin september in New York”, aldus de 52-jarige zanger.

Zee en feesten

Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Dat gold ook voor Shaggy. Want de coronacrisis werkte in zekere zin ook inspirerend. “Door de coronamaatregelen had en heb ik niet veel anders om handen dan liedjes schrijven. En juist door de coronacrisis wilde ik vooral een album maken met vrolijke liedjes. Als lichtpuntje in deze toch sombere tijden. Ik wil mensen weer laten lachen en dansen”, aldus Shaggy, die zijn antwoord glimlachend vervolgt met een beschrijving van een ‘normale’ kerstmis op Jamaica met stranden, zee, feesten, drinken, lachen en dansen.

Niet alleen om het feesten is kerstmis een belangrijk moment voor Shaggy. “Kerst is echt belangrijk voor ons, Jamaicanen. Het zijn de belangrijkste feestdagen van het jaar. Het betekent samenzijn met familie. Ik ben een echt familiemens.”

Ego’s

Shaggy werkte in zijn loopbaan samen met tientallen artiesten. Ook op ‘Christmas in the Islands’. Op ieder liedje is wel een gastmuzikant te horen. “Grote namen zijn voor mij daarbij niet belangrijk. Integendeel. Want dan krijg je te maken met ego’s en wordt het alleen maar lastiger met alle spanningen van dien. Er zijn te veel ego’s in de muziekwereld. Als je terugkijkt op mijn hits, zie je dat het vaak onbekende artiesten zijn met wie ik samenwerk. Zoals Rik Rok op ‘It wasn’t me’, Rayvon op ‘Angel’ en Conkarah op ‘Banana’. Ik kijk per song of en zo ja, wie daarbij past. Voor mij zijn drie aspecten belangrijk in een samenwerking. Oprechtheid, energie en uitstraling.”

Op dit moment houdt Shaggy (echte naam: Orville Richard Burrell) zich vooral bezig met het maken van opnames en het schrijven van liedjes. Vooral voor andere artiesten. “Ik omring mij graag met jonge inspirerende en innovatieve mensen. Zoals mijn zoon (rapper Rob Banks RH). Hij inspireert mij dagelijks. Ik hou alle ontwikkelingen op muzikaal terrein bij. Tot vanochtend 05.00 uur was ik nog in de studio.”

Suriname

Ons gesprek vindt plaats via een Zoom-verbinding. Shaggy vanuit een studio in New York, ik vanuit Nederland met als schermachtergrond de Surinamerivier. Dat maakt Shaggy nieuwsgierig en brengt ons gesprek op Suriname en de Nederlandse Antillen. “Ik ben een aantal keer in Suriname geweest. Te weinig naar mijn smaak. Een tochtje op een vissersbootje voor de kust herinner ik mij nog. Ik wil er graag nog een keer naar toe. Bijvoorbeeld om op te treden. En op Curaçao verblijf ik ook graag.”

Fietsen in Amsterdam

Optreden zit er nog even niet in, maar niet alleen door corona. “Ik ben nu 52 en leef steeds meer van dag tot dag. Eigenlijk doe ik alleen nog maar dingen waar ik plezier in heb. En ontdek daarbij mijn creatieve grenzen, dus of en wanneer ik ga touren hangt van veel factoren af. Het vaccin bijvoorbeeld. Alles waar ik nu mee bezig ben in mijn leven, doe ik met plezier. En touren betekent ook veel verantwoordelijkheid. Alhoewel ik met plezier op tournee ben. Zoals tijdens Night of The Proms-optredens in Antwerpen. Met Joe Cocker en James Brown. Ik herinner ze nog als de dag van gisteren. Ik verbleef in Amsterdam en fietste dagelijks over de grachten.”

Shaggy haar

Aan het eind van het gesprek wil ik toch nog even weten hoe de naam Shaggy is ontstaan. “Wel, ik was als tiener een lange slungel met lang ongekamd beetje onverzorgd ‘shaggy’ haar. Tijdens mijn eerste bezoek aan Engeland, vertelde een taxichauffeur mij wat ‘shaggin’ in Engeland betekende. Ik moest daar hard om lachen.”

Volgende week vliegt ‘familieman’ Shaggy terug naar Jamaica om daar kerstmis met familie door te brengen. Ter afsluiting van het gesprek wil hij de lezers van Maxazine graag nog een boodschap meegeven. “Blijf lachen en geniet van je kerstmis, want het virus gaat over, maar tradities blijven.”