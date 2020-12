7 december, de verjaardag van Tom Waits

Vandaag, 7 december, viert de in Pomona, Californië geboren Thomas Alan “Tom” Waits zijn 71e verjaardag. Waits, de Amerikaanse singer-songwriter, componist en acteur staat bekend om zijn kenmerkende stemgeluid. Waits bracht 16 studio albums, 3 live albums, 7 compilatie albums, 24 singles en 2 soundtracks uit.

Buiten de muziek speelde Waits ook in een aantal films, waaronder ‘Paradise Alley’, ‘Bram Stoker’s Dracula’ en ‘Down by Law’. Voor zijn werk aan de soundtrack van ‘One from the Heart’ werd Waits genomineerd voor een Oscar. Voor de albums ‘Bone Machine’ en ‘Mule Variations’ mocht hij Grammy Awards in ontvangst nemen.