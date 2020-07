Walter Trout naar Doornroosje

Walter Trout is een bluesrocker in hart en nieren. Hij speelde met giganten als Canned Heat, John Lee Hooker en de legendarische John Mayall’s Bluesbreakers voordat hij zijn solo carrière startte. Sinds 1989 doet hij het op eigen kracht. Noem het maar gerust een orkaankracht want deze blueslegende speelt iedereen van het podium af. Hoewel bluesrock nog steeds de basis is en rode draad vormt in zijn muziek maakt Walter Trout graag uitstapjes naar southern rock en country blues. Zijn muziek werd omschreven als “Working mans’ blues with passion and power.”

In 2017 bracht Walter Trout zijn album ‘Survivor Blues’ uit. Het album ontstond toen Trout op een dag de zoveelste cover van een bekend bluesnummer voorbij hoorde komen op de radio waarop hij dacht: “Heeft dit nummer nóg een cover nodig?” Nee was de conclusie en zo ontstond een album met wat obscuurdere nummers van zijn favoriete artiesten. De naam van het album mag dan wel voortkomen uit gezondheidsproblemen maar met Survivor Blues bewijst de Amerikaanse gitarist fier overeind te staan. Zijn nieuwste album zal eind augustus verschijnen en heeft de titel ‘Ordinary Madness’.

Walter Trout komt met Dave Warmerdam als voorprogramma op 6 februari naar Doornroosje.