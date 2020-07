5K HD komt naar Doornroosje

De release van 5K HD’s debuutalbum ‘And To In A’ in 2017 katapulteerde de band vrijwel direct naar internationale bekendheid. Evenals het ontstaan van de band, was het verschijnen van dit album een intensieve storm van creativiteit die zonder al te veel planning tot stand kwam.

Ook live komen de geïmproviseerde en veelzijdige jazz-, funk- en grooveskills van de vijf Oostenrijkers volledig tot hun recht. Ze bevinden zich op een constant bewegend muzikaal terrein dat reikt van pop tot jazz tot dubstep. De traditionele rollen van hun instrumenten en stemmen worden regelmatig volledig verwisseld zodat het altijd een verrassing blijft wie nu eigenlijk welk geluid produceert.

Op hun langverwachte tweede album ‘High Performer’ bekritiseert de Oostenrijkse Austrian avant-gardegroep de snelle, kapitalistische wereld waarin we leven: continu bezig om onhaalbare doelen te bereiken en nooit tevreden met de resultaten. In tegenstelling tot het eerste album nam de band voor High Performer ruim de tijd om mogelijkheden te ontdekken, hun visie aan te scherpen en waar mogelijk hun klankenpallet nóg verder uit te breiden.

5K HD komt op 9 maart 2021 naar Doornroosje in Nijmegen.