Caroline Rose – Superstar

De Amerikaanse singer-songwriter Caroline Rose heeft met het album ‘Superstar’ een vierde plaat toegevoegd aan haar discografie. Met dit album gaat ze een andere kant op dan ze eerder deed. Zou dit een geslaagde zet zijn?

Caroline Rose wordt in 1989 geboren als Caroline Elisabeth Rose in New York. Haar ouders zijn beiden artiesten. Mede dit zorgde ervoor dat Rose al op jonge leeftijd begon met muziek en gedichten schrijven. Op 22 jarige leeftijd leert ze producer/multi-instrumentalist Jer Coons kennen. Met zijn hulp starten ze een actie om haar debuutalbum te financieren. Op dat debuut en ook haar tweede plaat maakt Rose country gemengd met folk. Met haar derde album gaat ze een andere kant op en besluit om een pop/rock album te maken.

Dit nieuwe album is een volledig pop album geworden. Sommige zeggen dat ik ook een pop/rock album is, daar kan ik kort over zijn. Er zijn 0 elementen van rock op te vinden, puur een pop album dus. Het kan vergelijkt worden met sommige artiesten in de huidige top 40, maar of dat nu positief is? Met haar eerdere werk, vooral haar eerste twee, onderscheidde Rose zich van andere artiesten. Nu valt ze niet echt meer op. Het klinkt allemaal zeker niet slecht, maar het is nu een 13 in een dozijn album geworden.

Wat mooi is om te zien is dat ze zich niet in één hokje laat plaatsen. In elke stijl klinkt ze ook meer dan prima. Haar stem is voor deze genres sterk. De muzikaliteit is erg elektronisch, met een optreden is er niet veel meer nodig dan een computer heb ik het idee.

De single ‘Feel The Way I Want’ is een van de paar nummers die wel blijft hangen en je een vrolijker gevoel geeft. Verder is het echt een album waar er de laatste tijd zo ontzettend veel van gemaakt zijn. Albums waar ik, op een enkel nummer na, totaal niets mee heb.

Caroline Rose is beter, unieker in haar originele stijl van de folk/country. Goed dat ze eens wat anders probeert, anders krijg je daar weer commentaar over. Eerlijk is eerlijk, met deze muziek is een kans op een hit ook groter. Er zullen zeker mensen zijn die dit album kunnen waarderen, mij pakt ze hier niet mee. Fan van de huidige top 40? Zeker eens checken!

In vergelijking met haar vorige werk krijgt dit album een 6. Mocht je van de top 40 houden krijgt dit album 2 punten meer. Voor deze review ga ik dus in het midden zitten (7/10) (New West Records)