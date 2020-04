Recordpoging Nederlands langste DJ-marathon

Dancemuziek brengt mensen bij elkaar; dit is het moment om de impact hiervan te laten zien in deze uitdagende tijd waarin DJ’s werkloos zijn door het Coronaviris. Landelijk en wereldwijd zijn festivals en evenementen geannuleerd, daarnaast zijn alle horecazaken gesloten. Het verplegend personeel zet zich dag en nacht in tijdens het Coronavirus, wij leven met ze mee, door 10 dagen lang onafgebroken met een grote groep van ongeveer 200 DJ’s muziek te draaien. Het doel is om samen in deze donkere dagen verschil te maken door een grote groep mensen bij elkaar te brengen en hiermee laten wij zien waar wij als Nederland het beste in zijn.

De initiatiefnemer is Amrish Raghosing , welke zelf ook DJ is onder de naam Dutch Hustlaz, en eigenaar van DJ School Alphen. Het evenement zal op de voet gevolgd door Anthony Donner, voormalig hoofdredacteur van DJ Mag NL, welke als expert gezien mag worden in de dance industrie. Daarnaast heeft het grootste DJ- en danceboek van de wereld uitgegeven: Dutch DJs. Hij zal toezicht houden dat er 10 dagen lang onafgebroken muziek gedraaid zal worden door de DJ’s.

Het startsein van de DJ- marathon zal worden afgelost op 9 april om 20.00 uur en zal eindigen op 19 april om 20.00 uur. DJ Jean zal de eerste DJ zijn die van start gaat. De Nederlandse recordpoging heeft een duur van 10 dagen, er zal dag en nacht onafgebroken muziek worden gedraaid door DJ’s van Nederlandse bodem; top DJ’s tot aanstormend talent van jong tot oud uit verschillende dance stromingen. Het evenement zal worden geregistreerd door filmcamera’s zodat geïnteresseerden live kunnen meekijken via de streams op Facebook en Instagram van DJ School Alphen en de socials van de uitgenodigde DJ’s. Daarnaast zal de complete DJ-marathon ook uitgezonden worden via het streaming radiostation 247Streaming. De richtlijnen van de RIVM en geldende noodverordening zal strikt worden nageleefd tijdens het evenement.