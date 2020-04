Win kaarten voor het Airbeat One Festival

Van 8 juli tot 12 juli 2020 verwelkomt het vliegveld in het Duitse Neustadt-Glewe tienduizenden dance liefhebbers in ‘Bella Italia’ en wordt het opnieuw omgevormd tot AIRBEAT ONE, de grootste elektronische muziekfestivalsite van Noord-Duitsland. De wereldwijde dj-elite komt daar voor de 19e keer bijeen in Mecklenburg-West Pomerania. De line-up van de eerste fase schudde de muren van het machtige Colosseum in Rome al op met zeven acts uit de top 10 van de DJ-Mag Top 100. Nu voegen meer van de grootste DJ-gladiatoren zich bij line-up voor phase 2.

Meer dan 75 artiesten zijn gekozen voor de voltooiing van de tweede line-up fase. 24 van hen zijn gerekruteerd uit de huidige DJ Mag Top 100 van de beste DJ’s ter wereld en zeven daarvan zijn artiesten uit de Top 10. Het is vrijwel onmogelijk om je lineup beter samen te stellen. En dat is ook zichtbaar in de kaartverkoop. Zes maanden voordat de poorten opengingen, werden meer dan 30.000 kaartjes verkocht. De Main Camping 1 en de VIP Camping zijn al lang uitverkocht. Wil je dit festival niet missen? Via Maxazine kun je kaarten winnen! Like Maxazine en tag onder het bericht met wie je wilt gaan; wie weet win jij een paar kaarten! *

