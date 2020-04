Full Concert: Rowwen Hèze live @ De Hofnar, Valkenswaard (2003)

Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Zoals iedereen weet zijn alle concerten tot en met 6 april gecanceld. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert, met vandaag een optreden van Rowwen Hèze, die vandaag eigenlijk zouden optreden in de Theater de Hofnar te Valkenswaard.

De naam Rowwen Hèze is inmiddels meer dan gevestigd. Al ruim dertig jaar is de band te vinden in theaters, feesttenten, clubs en op festivals. Ingetogen en uitbundig, melancholiek en feestelijk. Opzwepende energieke liedjes, polka’s, Ierse folk en tex mex afgewisseld met gevoelige ballades. Met teksten waarin liefdevol het leven van alle dag wordt beschreven. Grote onderwerpen als de liefde en de dood, teruggebracht tot het kleine van het dorp.