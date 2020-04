Leif de Leeuw Band – Where We’re Heading

Nadat de band zes jaar geleden hun debuut maakte met de EP ‘Deluxe’ is het snel gegaan. Gitarist en naamgever Leif de Leeuw werd in 2016 uitgeroepen tot beste gitarist van de Benelux en een jaar later werd hij nog twee maal genomineerd. En onlangs hebben de lezers van het tijdschrift Gitarist hem verkozen tot ‘gitarist van het jaar Benelux’ (2020) en ook voor de vijfde keer op rij als eerste in de categorie blues(rock) gitarist. In 2016 kwam de zeer succesvolle cd ‘Leelah’ uit, gevolgd door ‘nUntil Better Times’ en ‘Live In Concert’. En tussendoor werden zo’n beetje alle podia binnen de Benelux en de rest van Europa met een bezoek vereerd.

De band bestaat naast de al genoemde Leif de Leeuw verder uit Sem Jansen (gitaar, zang), Tim Koning (drums), Joram Bemelmans (drums), Jelte Noordveld (toetsen) en Boris Oud (bas). Onlangs is de recente cd ‘Where We’re Heading’ verschenen. Wie de band volgt ziet een duidelijke progressie. Het geluid wordt steeds gevarieerder en het gebodene bestaat uit een mix van southern rock, bluesrock, country, funk en ballads. De nummers zijn goed opgebouwd en worden meer dan uitstekend uitgevoerd. Nummers die wat mij betreft een speciale vermelding verdienen ‘Playing In A Band’ met het zo typerende dubbele gitaarwerk van Leif en Sem, de southern rock van ‘Drive On’ en het prachtige ‘Do Me Wrong’. Wederom een juweeltje van Leif en zijn band. Prima werk. (8/10) (Continental Records Service)