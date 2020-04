A.M. Sam komt met nieuwe single ‘Money’

A.M. Sam releast deze week de nieuwe single ‘Money’. De band rond Sam van Hoogstraten speelde zich met het optreden op Noorderslag in januari klaar voor het festivalseizoen. Helaas is het festivalseizoen door de coronacrisis voorlopig opgeschort. De nieuwe single is daarentegen wel in beschikbaar in afwachting van gezondere tijden.

De liedjes zijn veelal geschreven in auto’s, op weg van hier naar daar, over droomvrouwen, gebroken harten of het verlangen de koffers te pakken en alles achter te laten. Westcoast indiepop met catchy riffs, desert licks, laidback zanglijnen en drums die knipogen naar de hiphop. Referenties van Beck tot The Beatles, van Tame Impala tot de Velvet Underground en van Nile Rodgers tot Daft Punk.

De jonge muzikant is al een aantal jaren actief in de Nederlandse indie-scene als gitarist en songschrijver, maar gooit inmiddels hoge ogen met zijn singles. Vorig jaar debuteerde A.M. Sam met de catchy single ‘In The Ring’. Of zoals DJ St. Paul stelt: “Als zijn liedjes niet boven de radar uit zullen komen, ligt dat aan de radar en niet aan A.M. Sam.”