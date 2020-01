Elton John brengt eerste concert achter het IJzeren Gordijn uit

Toen Elton John in 1979 als eerste westerse artiest naar Moskou ging voor een optreden, was dat nog hoogst ongebruikelijk te noemen. Toch trok hij veertig jaar geleden samen met zijn vaste percussionist Ray Cooper naar het Oosten voor een concert achter het IJzeren Gordijn. Dit unieke optreden werd destijds live uitgezonden door de BBC en in 2019 is de audio door mastering-technicus Bob Ludwig geremasterd. Dat resulteerde in het album ‘Live From Moscow’, dat vandaag is uitgekomen op dubbel-LP, dubbel-CD en op de streamingdiensten.

Het eerste deel van de set draagt de flamboyante pianist volledig op eigen kracht, zichzelf begeleidend op zijn vleugel en een elektrische piano. Daarna voegt Cooper zich bij hem en zet met zijn percussiespel nummers als ‘Saturday Night’s Alright For Fighting’ en ‘Crazy Water’ kracht bij.

Over hun samenwerking zegt Elton: “I can honestly say it has been one of the best experiences of my life. It was one of the most memorable and happy tours I havebeen on. The last show was probably one of the best concerts I’ve ever given in my life. Working with Ray, with just the two of us on stage, was both exhilarating and challenging.”