Lauv komt naar AFAS Live en 013

Lauv werkt zich langzaam maar zeker op tot één van de meest opvallende rijzende popsterren. Na shows in De Melkweg in 2018 en vorig jaar in Paradiso en op Lowlands, trekt hij op met zijn ‘How I’m feeling world tour’ en bijhorende debuutplaat naar AFAS Live.

Zijn muziek brengt Lauv volledig onafhankelijk uit, zoals zijn wereldhits ‘I Like Me Better’, ‘I’m so tired’ (met Troye Sivan), ‘Fuck, I’m lonely’ (met Anne-Marie), en werd al miljarden keren gestreamd. Hij schreef ook al tal van songs voor de grootste sterren ter wereld, was onlangs te gast op een single van K-pop sensatie BTS, trad op in late night talkshows, speelde als opener voor Ed Sheeran in stadions, en verkocht zijn eigen headline shows uit in 21 landen. Mooie prestaties zonder een album gereleast te hebben.

Daar komt verandering in op 6 maart wanneer Lauv’s debuutplaat ‘How I’m feeling’ uitkomt. Een album met maar liefst 21 nummers. Lauv staat als jonge singersongwriter en producer klaar voor de doorbraak. Met vele fans die hem nu al trouw volgen en een sound gemaakt voor een stadiongroot publiek, belooft 2020 een wilde rit te worden voor Lauv!

Lauv komt op 6 november naar AFAS Live in Amsterdam en op 7 november naar 013 in Tilburg voor een concert. Tickets voor de shows zullen op 31 januari in de verkoop gaan.