28 december, de verjaardag van Anita Doth

Iedereen boven de 30 kent natuurlijk de naam Anita Doth. De op 28 december 1971 als Anita Dels geboren Doth maakte van 1991 tot en met 1996 furore als de vrouwelijke helft van de eurodance-sensatie 2 Unlimited. Met dat duo werd Anita de meest succesvolle Nederlandse muziekgroep aller tijden. Samen met Ray Slijngaard waren zij het gezicht van de Vlaamse producers Jean Paul de Coster en Phil Wilde, aangaande de eurodanceformatie, die wereldwijd successen behaalde, tot aan een gouden plaat in de Verenigde Staten en in totaal meer dan 10 miljoen verkochte albums, waaronder veel in Japan, waar zij speciaal voor Japan aparte albums uitbrachten.

Na vier officiële albums en zestien singles hielden Slijngaard en Doth er in 1996 mee op en werden na een pauze vervangen door 2 zangeressen. Vanaf 2009 traden Ray en Anita toch weer samen op, sinds 2012 ook onder de naam 2 Unlimited. In de tussenliggende jaren presenteerde Anita Doth korte tijd een programma op TMF en op Radio 538. Ook begon zij een solocarrière, wederom zonder succes. De naam van Anita Doth zal altijd onlosmakelijk verbonden blijven aan 2 Unlimited, ondanks dat ze er inmiddels definitief weer mee gebroken heeft.