Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Jett Rebel in Rotown.

Concerttip zaterdag 28 december: Jett Rebel in Rotown

De eigenzinnige Jett Rebel bundelt funk, glamrock, eighties pop, R&B, soul, rock ’n roll en disco tot een soort eigen genre, een rijkdom aan invloeden die hij vervolgens op verbluffende wijze naar het podium vertaalt. Jelte Tuinstra rekt zijn kosmische retropopliedjes vaak op tot de absolute extremen met geestdriftige, euforische en explosieve jams.

Dit decennium overspoelde Jett Rebel de grootste zalen en festivals met een vloedgolf aan glitter, glam en gitaarsolo’s, waarbij alleen hijzelf het spektakel steeds weer wist te overtreffen. Het live circuit vormt als het ware een persoonlijke speeltuin voor de altijd onberekenbare Tuinstra: met zijn ‘Live Forever Tour’ bezoekt hij voor het eerst in lange tijd weer de kleine intieme clubzalen. Een stadionvullende rockshow samengeperst in ons kleine fijne Rotown? Dat kun je natuurlijk niet aan je voorbij laten gaan. Jett Rebel in optima forma!