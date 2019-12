Hef breekt record met zijn nieuwe album ‘Tranen’

Zijn positie als meest legendarische straatrapper van Nederland weet Hef met een bijzondere mijlpaal te claimen. Gisteren is hij met ‘Tranen’ op nummer 1 binnengekomen in de Nederlandse album charts – slechts een week na de release. Eerder dit jaar wist hij ook al de nummer 1-positie te bemachtigen met zijn album ‘Koud’. Hiermee is hij de eerste Nederlandse artiest ooit die dit weet te bereiken in slechts één jaar tijd. Vandaag werd Hef verrast bij hem thuis met het nieuws.

2019 was een veelbewogen jaar voor Hef. Hij startte als A&R Manager bij Top Notch & Noah’s Ark, waar hij samenwerkt met artiesten als Josylvio, Sevn Alias en Ronnie Flex. Tegelijkertijd maakte hij op persoonlijk vlak juist een moeilijk jaar door; zo verloor hij veel dierbaren, waaronder vriend en collega-rapper Feis. Deze emotionele gebeurtenissen resulteerden in ‘Tranen’ – de titel van zijn nieuwe album waarop hij zijn verdriet en vreugde deelt in een aantal van zijn meest persoonlijke teksten tot nu toe. De intro-track ‘460 N Kings Road’ spelt het adres waar Hef aan het album werkte met onder andere bevriende hit producer Spanker, Kevin en broertje Crooks. Ook het artwork werd in L.A. geschoten, evenals twee videoclips: ‘Ik Probeer Het‘ en ‘Drukken’.