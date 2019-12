25 december, de verjaardag van Armin van Buuren

Op deze eerste kerstdag viert Armin van Buuren dit jaar zijn verjaardag. De Leidse trance-dj behoort al jaren tot de absolute wereldtop en werd al vijf keer verkozen tot de beste dj van de wereld. Behalve zijn meesterschap in het muziekvak heeft hij ook zijn rechtenstudie afgemaakt. Sinds 2001 produceert en presenteert hij het radioprogramma A State Of Trance die maar liefst op 30 radiostations in 26 landen te horen is waaronder Radio 538 in Nederland.

Ook met zijn eigen platenlabel Armada Music heeft Armin van Buuren diverse prijzen in de wacht weten te slepen. In 2010 werd zijn label verkozen tot ’s wereld beste platenmaatschappij. Op Koninginnedag 2011 werd Armin benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn bijdragen aan de promotie van de Nederlandse dancemuziek. Tijdens de troonwissel in 2013 trad hij op samen met het Koninklijk Concertgebouworkest en, speciaal voor de dj, meerde de koninklijke boot aan zodat koning Willem-Alexander hem de hand kon schudden.