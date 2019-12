Iedere dag tipt Maxazine zijn lezers over wat er die dag te doen is op het gebied van muziek. Concerten, festivals of wellicht iets heel aparts. Dagelijks wordt er één concert of festival uitgelicht waar vreemd genoeg nog kaarten voor verkrijgbaar zijn. Voor de last minute beslisser, die vandaag nog een gezellige avond wil hebben! Vandaag tipt Maxazine: Ellen ten Damme in DeLaMar.

Concerttip woensdag 25 december: Ellen ten Damme in DeLaMar

Na het grote succes van de show Paris-Berlin kon een vervolg natuurlijk niet uitblijven. Deze keer gaat Ellen ten Damme nog zuidelijker en maakt ze een zinnenprikkelende reis van Parijs naar Casablanca. Onderweg brengt ze samen met haar 8-koppige band The Magpie Orchestra een muzikale ode aan de chansonniers en entertainers van de vorige eeuw, overgoten met mystiek uit andere culturen. Met muziek van onder andere Charles Aznavour, Françoise Hardy, Édith Piaf, maar ook van Natacha Atlas, Fairuz, Indila, Rammstein en Josephine Baker. Kortom: Français met een vleugje Arabique!