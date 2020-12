Thijs Boontjes komt naar De Vereeniging

De rockende Amsterdamse charmante zanger Thijs Boontjes komt terug naar Nijmegen op zaterdag 2 januari in De Vereeniging. Thijs werd bekend als pianist en organist in de band van onder andere Douwe Bob en Anouk. Sinds 2015 staat hij zelf in de spotlights met zijn eigen Thijs Boontjes Dans- en Showorkest.

Thijs maakt lichtvoetige liefdesliedjes met een jaren ’80 gevoel, gemaakt om op te dansen. Thijs Boontjes is een graag geziene gast bij radio-en televisieprogramma’s. Zo was hij bijna de Slimste Mens, komt hij geregeld langs bij De Wereld Draait Door en All You Need is Love. Ook scoorde hij onlangs nog een hit met zijn nummer ‘Deze Nacht’, een Nederlandstalige bewerking van Lionel Richie’s cover ‘All Night Long’.