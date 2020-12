The Hubschrauber komt naar Merleyn

De Nijmeegse band, The Hubschrauber, maakt melancholische, eigenzinnige alternative met invloeden van Sparklehorse, Radiohead, dEUS en The National. Het debuutalbum ‘Kepler-186f’ werd gelanceerd met een Chinese maansonde en letterlijk de ruimte ingeschoten.

2020 beloofde een mooi jaar voor the Hubschrauber te worden met o.a. de release van hun tweede album, een optreden op het Valkhof festival en de eer om als eerste Gelderse ambassadeurs van de vrijheid door het land te trekken. Helaas weten we allemaal wat 2020 zelf voor ogen had. Hubschrauber liet zich echter niet kisten en heeft van de verloren tijd gebruik gemaakt om nieuw werk te schrijven. Dat resulteerde in een nieuwe EP. Ook bezoekers die bij de Roosje Ontwaakt show waren zullen dus verrast worden op dit dubbele release feestje met nieuwe muziek en nóg nieuwere muziek.”

The Hubschrauber speelt op 25 juni in Merleyn.