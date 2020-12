Sepultura komt naar Patronaat Haarlem

Waar zou de globale metal scene zijn zonder deze Braziliaanse thrash-/groovemetallegendes? Het Braziliaanse Sepultura dondert al ruim 35 jaar door poppodia en over festivalweides over de hele wereld, wat begon met het inmiddels legendarische debuutalbum ‘Morbid Visions’ in 1986. Op zondag 5 december 2021 bezoeken ze Patronaat tijdens de ‘Quadra Tour 2021’, met Sacred Reich en Crowbar als support.

Het laatste album, ‘Quadra’, mengt volgens de band zelf het beste van de trash metal uit de periode dat Sepultura opkwam met de visie van nu. Leden van het eerste uur Andreas Kisser en Paul Xisto slaan handen ineen met Derrick Leon Green en Eloy Casagrande, wat garant staat voor een explosieve mix van ervaring en verse kracht. In deze nieuwste incarnatie combineert Sepultura de verschillende achtergronden van de leden en putten hier een show uit die je alleen maar live kunt zien om te geloven.

Sacred Reich

Gevormd in ’85 werd Sacred Reich al snel een integraal deel van de 80s en 90s thrash movement. Vier albums werden uitgebracht voordat de band in 2000 uit elkaar ging, maar nu keren ze terug met album ‘Awakening’. De uit Phoenix, Arizona afkomstige band doet Patronaat aan als support act van Sepultura met niets minder dan een snoeiharde metalshow zoals ze dat vroeger deden.

Crowbar

Sinds Crowbar in 1990 uit de moerassen van New Orleans opkwam, zijn een synoniem voor heavy. De verpletterende, melodische metal staat ook front & center op het elfde en laatste studio album ‘The Serpent Only Lies’. Een knikje naar het verleden in een nieuw jasje. Crowbar opent deze avond in Patronaat.

Sepultura komt met hun supportacts op 5 december naar Patronaat in Haarlem.