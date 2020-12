Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Talk Talk.

Op 11 juli 1986 gaf de Britse band Talk Talk een optreden tijdens het Montreux Jazz Festival. De show maakte deel uit van een tournee die in april 1986 begon om het recente album van de band ‘The Colour of Spring’ te promoten, en zou hun enige optreden op Montreux zijn. Tijdens deze geweldige show kwamen er natuurlijk hits voorbij als ‘Dum Dum Girl’, ‘My Foolish Friend’, ‘Life’s What You Make It’, ‘Living in Another World’, ‘It’s My Life’ en ‘Such a Shame’.

Talk Talk-zanger Mark Hollis overleed op 25 februari 2019 op 64-jarige leeftijd.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Talk Talk live @ Montreux, Switserland (1986).