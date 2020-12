13-jarig Australisch talent Tylar Smith komt met nieuwe single ‘Runaway

Als je het hebt over talent, komt je al snel uit bij Tylar Smith. Tylar Smith uit Sydney, Australië, slechts 13 jaar oud, heeft een krachtige, rijke soulvolle stem en is een groot talent in het vertellen van muzikale verhalen. Hij bracht zijn eerste single uit in januari 2020 om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de bosbranden in Australië.

Sindsdien heeft hij 3 singles uitgebracht, waaronder zijn grootste hitsingle tot nu toe, ‘Free’, met meer dan 100k streams. Zijn laatste release is de single ‘Runaway’, een retro pop-funk nummer dat nu net uit is.

De pop / retro fusion zorgt voor een feel-good productie en opzwepende instrumentatie, atmosferische zang en een stuwende drumline maken het geheel af. De pakkende vocalen passen bij de muziek dat bij elke draaibeurt weer een extra laag naar boven haalt.

Zijn teksten nemen de luisteraar mee op een muzikale reis die voor velen een motiverend, romantisch verhaal belicht. De single is sinds 27 november beschikbaar via de digitale streamingplatforms.