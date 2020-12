Barrelhouse wint Edison Jazz/World 2020 award met ‘45 Years On The Road’

Afgelopen woensdagavond heeft de Edison Stichting de winnaars Edison Jazz/World 2020 bekendgemaakt. De bluesband Barrelhouse won met ’45 Years On The Road’ de Edison Jazz/World in de categorie ‘Het Document’.

Volgens het juryrapport:

“Het is een vraag die me bezighoudt: zou het bluesbandje Barrelhouse bij de oprichting in 1974 vermoed hebben dat hun label 45 jaar later een luxueuze box zou uitbrengen, met tien studio-producties en twee live-cd’s. Al die tijd was, en is, de band toonaangevend en blijven ze de grenzen van het genre opzoeken, onder meer door het aangaan van bijzondere samenwerkingen.

Tineke Schoemaker en “haar mannen” zijn elkaar, met hier en daar een tussenstopje, trouw gebleven. Niet alleen trouw aan elkaar, maar ook aan het genre en het publiek. Daarmee nemen ze een unieke en belangrijke plek in de muziekwereld in die met dit prachtig vormgegeven document gevierd wordt. Deze box hoort in de collectie van elke muziekliefhebber en is waarschijnlijk de start voor een inspirerend vervolg, want Barrelhouse is still going strong.”

Barrelhouse: ’45 Years On The Road’ bevat de volgende albums:

‘Barrelhouse’ (1975)

‘Who’s Missing’ (1976)

‘Hard To Cover’ (1978)

‘Albert Collins with The Barrelhouse Live’ (1979)

‘Beware…!’ (1979)

‘Got To Get Together’ (1981)

‘Fortune Changes’ (1994)

‘Time Frames’ (1998)

‘Walking In Time’ (2002)

‘Live’ (As Long As It Is, It’s Not What It Will Have Been) (2004)

‘Vintage Blues’ (2010)

‘Almost There’ (2016)