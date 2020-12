Jack Poels brengt nieuwe single uit: ‘Straks’

Jack Poels is vooral bekend als de frontman van Rowwen Hèze. Maar ook solo timmert hij met interessante projecten aan de weg. Na zijn eerder dit jaar verschenen debuut album ‘Blauwe Vear’ verschijnt nu zijn nieuwe single ‘Straks’.

Een luistersong waar je eens voor gaat zitten, om de rustige, warme stem tot je te laten doordringen. Een ervaring die nog wordt verdiept door ook de lyric video van Ruud Geuijen te bekijken. Poels gevoelige teksten schuiven voorbij op beelden van één van zijn eigen schilderijen.

‘Straks’ vertelt over een wandeling door de invallende duisternis, waarin je je voorstelt dat er net zoveel sterrenstelsels zijn als dat er op aarde mensen rondlopen. “Iedereen heeft zijn eigen sterrenstelsel, waarin hij of zij zijn eigen hoofdrol speelt. Een troostende gedachte rondom de donkere dagen. Samen wandelen door het dorp, door de verwondering, de schemering, de verandering.”, aldus Jack Poels zelf over het nieuwe nummer.