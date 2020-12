Shawn Mendes viert release van nieuw album ‘Wonder’ met livestream

Geen voorproefjes meer. Tijd voor het hoofdgerecht. Na het uitbrengen van een aantal singles (waaronder ‘Monster’ met Justin Bieber) ziet ‘Wonder’ vandaag het levenslicht. Het is het vierde album voor Shawn Mendes, die vorige maand ook de documentaire ‘In Wonder’ uitbracht. Hierin krijg je als fan te zien hoe de Canadese singer-songwriter werkte aan zijn carrière, met alle ups en downs waar je als internationale superster mee te maken krijgt.

Om te vieren dat ‘Wonder’ is verschenen, is hij in de nacht van 6 op 7 december in een livestream te zien tijdens zijn benefietconcert: ‘Wonder: The Experience‘. Hiermee sluit hij een reeks optredens af, waarbij hij ook eerder met een medley van liedjes te zien was bij Jimmy Fallon en in de Live Lounge.

Over de inspiratie voor zijn album liet Mendes zich al eerder ontvallen dat zijn vriendinnetje en voormalig Fifth Harmony-lid Camila Cabello als zijn muze heeft gediend.