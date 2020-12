Beatzbyblunt komt met single ‘Shwanger’

De Britse producer Beatzbyblunt, die we wellicht nog kunnen kennen van zijn werk met rapgroep Smokes n Bluntz is terug met een nieuwe single, ‘Shwanger’. Beatzbyblunt is bezig met het produceren en mixen van muziek sinds de jaren ’90 en produceerde inmiddels voor namen als Styles P, Bully (D Block), Jae Hood en nog meer van dat soort artiesten.

De hip hop producer uit Nottingham brengt nu ‘Shwanger’ uit, zijn nieuwste single, die de opvolger is van ‘BallyGxng’. Het nummer is nu al meer succesvol dan de rapper in beginsel op hoopte, en dat geeft de bescheidenheid aan van de Brit. Beatzbyblunt pakt fans van hip hop helemaal in met zijn ‘Shwanger’ en staat klaar om de oversteek te maken.