Bij Jack Poels aan de keukentafel

Op 27 maart kwam het eerste solo album uit van zanger liedjesschrijver Jack Poels. Onder de titel ‘Blauwe Vear’ presenteert de van Rowwen Hèze bekende zanger een collectie luisterliedjes die hij vorig jaar jaar, samen met Bart Jan Baartmans heeft opgenomen.

Het album ‘Blauwe Vear’ telt twaalf titels, waarvan er drie covers of bewerkingen zijn, de andere negen zijn allen geschreven en gecomponeerd door Poels. Het album is sober. Hier geen feestmuziek, dat laat Poels over aan Rowwen Hèze. Het album kent vrijwel geen percussie en wordt instrumentaal bevolkt door een mooi assortiment gitaren en aanverwante snaarinstrumenten. Voor de sfeer op zijn album kon Poels zich geen betere muzikant en mede producer wensen dan Baartmans. ‘Blauwe Vear’ is polder americana, of moeten we zeggen Peel americana op zijn best.

Het album wordt in de pers goed ontvangen en mocht je het gaan luisteren, het beklijft bij elke extra draaibeurt meer. Toch roept het ook wel een aantal vragen op over de artiest en de mens Jack Poels. Vragen over de Peel-melancholie, over de schoonheid van de eigen vierkante kilometer. De teksten van Poels op dit album zijn meer dan eens poëtisch te noemen. Is Jack nu meer een schrijver of toch in de eerste plaats een muzikant? Om op deze vragen een antwoord te krijgen was er dan ook maar een ding te doen. We vroegen Jack Poels om in een gesprek wat meer licht op deze en andere vragen te laten schijnen.

Vanwege de corona-crises viel een poging elkaar in Kerkrade, voorafgaand aan een optreden van Rowwen Hèze, te spreken op het laatste moment in het water. Het optreden werd geannuleerd. Niet getreurd echter, de techniek staat immers voor niets en zodoende spraken we Jack verleden week, zittend aan de keukentafel. Het betrof dan wel twee keukentafels, ieder in zijn eigen huis, maar toch. Een keukentafelgesprek dus met Jack Poels.

Hierbij het integrale gesprek dat Maxazine voerde met Jack Poels over zijn solo-album ‘Blauwe Vear’. Neem zelf ook een kop koffie erbij, kom aan je eigen keukentafel bij ons gesprek zitten en luister mee. Jack vertelt over ‘Blauwe Vear’ en meer.