De Spotify Maxazine België Playlist van 30 oktober 2020

Hij is er weer: De wekelijkse Maxazine België Playlist op Spotify. Iedere week weer vernieuwd met een aantal nieuwe tracks. De beste nieuwe muziek, muziek uit onze concertverslagen en cd-recensies, interviews en nieuws, aangevuld met een aantal ‘speciale tips’ van onze recensenten. Een nieuwe lijst met de beste muziek van Belgische bodem, speciaal samengesteld voor jullie. Enkele nummers blijven staan, enkele nummers vervangen we door nieuwere, betere, maar in ieder geval: andere tracks. Vandaag de nieuwe lijst, die van vrijdag 30 oktober 2020.

De zoemer ging en de kinderen sprongen meteen op uit de schoolbanken. Een enkeling kon nog net een ‘prettig weekend’ over zijn lippen krijgen maar de meesten haasten zich het lokaal uit, het weekend tegemoet. Paul de Munck bleef alleen achter in het lokaal en haalde diep adem. Sinds de coronacrisis een vast onderdeel van het leven van ons allemaal was geworden viel het lesgeven hem zwaarder dan het ooit eerder had gedaan. Als hij thuis voor de spiegel stond, vlak voor hij naar school ging, twijfelde hij de laatste tijd meer dan eens of hij wel voor de juiste carrière had gekozen. Meester de Munck, net als zijn vader die zijn hele leven leraar aardrijkskunde was geweest op het BSO. Paul had nooit getwijfeld over welk vak hij zou kiezen. Natuurlijk zou hij leraar worden, net als zijn vader.

Paul had zijn roeping gevonden in het vak natuurkunde. Hij kon er zichzelf in verliezen en afstand nemen van de wereld om hem heen. Heerlijk met zijn neus in de boeken en educatieve programma’s voor tieners samenstellen. Het was al meer dan 15 jaar zijn lust en zijn leven. Dat, en natuurlijk de muziek. Paul de Munck was een klassiek geschoold pianist die al vanaf zijn vijfde verjaardag privé-lessen had gehad. Chopin kende geen geheimen voor hem. Sinds een jaar of twee was Paul echter verliefd geworden op een zangeres uit het dorp. Door haar was hij bij een coverband gekomen. Hij had een keyboard gekocht en hoewel qua niveau beneden zijn stand vond hij veel plezier in het naspelen van popliedjes. Terwijl hij zat te spelen droomde hij heerlijk weg bij de aanblik van zijn vriendin die voor hem stond te dansen en te zingen. Alleen daarom al bleef hij ermee doorgaan.

Vanavond was er weer repetitie en Paul ging regelrecht van school naar het repetitielokaal. Op zijn telefoon zette hij dan de Maxazine Spotify Playlist op terwijl hij de kleine vijf kilometer wandelde naar het repetitielokaal. Lekker met zijn handen diep in zijn jaszakken, alles om hem heen vergeten met de beste nieuwe muziek uit alle stijlen. Prachtig om zo meegesleurd te worden in de muziek. En wat een fantastische nieuwe muziek ontdekte hij elke week weer op vrijdagavond. Ook deze week weer was de lijst lekker vernieuwd, met tracks van Milow, Balthazar, Eleonor & Gerry de Mol, Stef Bos en Stash (die het samen doet met Killah Blaze) en veel meer.