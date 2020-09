Een leven zonder internet?

Kun je je voorstellen dat je ouders of opa en oma leefden zonder internet? Zonder smartphone op zak en zonder digitale wereld? Waarschijnlijk vraag je je af wat ze dan allemaal deden.

Internet is een belangrijk onderdeel van ons leven. Het is niet meer voor te stellen dat we informatie opzoeken in boeken in plaats van even snel via google. Dat we naar de bibliotheek moeten om iets te weten te komen. Het is niet meer voor te stellen dat we alleen thuis kunnen bellen met een telefoon aan een draadje. En als we onderweg wilden bellen dat dat moest in een telefooncel. We zijn gewend aan informatie en bereikbaar zijn, altijd en overal.

Wat is een goede verbinding?

Een goede internetverbinding is dus belangrijk. Het stelt ons in staat om informatie te vergaren en te delen. Om contact te leggen en business te doen. Om met vrienden af te spreken en zaken privé, voor werk of school te regelen. Hoe anders was het geweest als er in het afgelopen half jaar geen internet was geweest. Maar wat is een goede verbinding eigenlijk. En wanneer is het goed genoeg?

Er zijn meerdere soorten verbindingen. ADSL, kabelinternet en glasvezel. Wil je snel? Dan kies je het beste glasvezel- of kabelinternet. Met glasvezelinternet is je uploadsnelheid even snel als de downloadsnelheid. Dit betekent dat je eenvoudig grote bestanden kan uploaden of versturen. Wil alleen websites bekijken en mailen, dan is een lagere snelheid vaak voldoende. Als je regelmatig bestanden wilt downloaden en videobeelden wilt kunnen streamen dan is minimaal 25 Mbps aan te raden. Up- of download je voor je werk (of hobby) regelmatig echt grote bestanden en wil je daar niet steeds lang op wachten? Dan is het misschien verstandig je internetsnelheid te verhogen.

Glasvezel is een flinterdunne vezel gemaakt van een speciaal soort glas die met behulp van een laserlicht digitale gegevens betrouwbaar en heel snel heen en weer stuurt. Dit betekent dat je met glasvezel altijd zekerheid hebt van de snelheid die je kiest. Je optimale verbinding heeft ook te maken met hoeveel personen je van die verbinding gebruik wilt maken. En bij ADSL hoe ver je van de afstand van je huis tot de wijkcentrale is. Kies je bij ADSL bijvoorbeeld voor 100 Mb/s dan kan het zijn dat je de volle 100 Mb/s niet haalt. Met glasvezel heb je daar geen last van.

Sneller of goedkoper, vergelijk en je weet het

Ben je er in de afgelopen tijd achter gekomen dat je toch meer gebruik maakt van het internet dan je dacht of wil er de komende tijd meer gebruik van gaan maken. Dan kan een internet vergelijk verstandig zijn. Overigens niet alleen als je wil veranderen, ook regelmatig checken in verband met de prijs is een slimme zet.

Er kan nog meer bij

Ook de keuze om je tv, bellen en internet bij één provider neer te leggen, kan kostenbesparend zijn. Daarnaast hebben diverse aanbieders alles in 1 pakketten en daarnaast vaak aantrekkelijke opties voor als je over wil stappen. Zo betaal je de eerste maanden minder of krijg je extra mb’s.