Veel concerten afgelast vanwege Corona

Door het woekerende Corona Virus zijn veel zalen genoodzaakt de concerten van de komende weken te cancellen. Dit betreft op aandringen van het RIVM bij concerten met meer dan 1000 man publiek. Ook verschillende kleinere concerten zullen niet doorgaan, aangezien verschillende zalen en organisatoren geen risico willen nemen.

Zo ook Carlos Santana, die zijn hele Europese tour, die deze week van start zou gaan in Polen, heeft gecancelled in verband met het Corona Virus.

“It is with great disappointment that I have to inform our fans that we are cancelling our upcoming Europe Tour. Many countries have made the decision to restrict public gatherings in excess of 1,000 people to curb the potential spread of Coronavirus (COVID-19). While we deeply regret this unfortunate circumstance, the safety of our fans is the main priority for the Santana Organization. We will keep you all informed of new performance dates as they are made, and will make every effort to return to Europe soon. Thank you all very much for your understanding”, aldus Santana.