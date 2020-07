Duncan Laurence brengt interactieve video uit bij ‘Someone Else’

Duncan Laurence heeft in de afgelopen 24 uur, met behulp van zijn volgers, een interactieve video rondom zijn single ‘Someone Else’ gemaakt én gepubliceerd via Instagram Stories. Aan de hand van een aantal voorgelegde keuzes, die hij tijdens de opnames deelde op het populaire social media kanaal, konden zijn volgers aangeven welke wendingen er in de clip moesten komen. Door eigen video’s in te sturen konden fans zelf ook onderdeel uitmaken van het verhaal.

De eerste beelden verschenen gaandeweg de opnames in zijn Instagram stories. Het is voor het eerst dat een Nederlandse artiest op deze manier een interactieve video in zo’n kort tijdsbestek via Instagram uitbrengt. Het eindresultaat van deze unieke video is vanaf nu te zien op Duncans account.

Duncan is vol trots over het eindresultaat van de video:

“Het was een supertof en intensief proces. Het was onwijs leuk om niet alleen met mijn team creatief aan de slag te gaan, maar ook met mijn fans. Ik kon hen voor mijn gevoel écht bereiken en ze meenemen in het proces van het maken van de video. Zeker in deze tijden waarin optredens schaars zijn, heb ik ervan genoten om samen met hen deze prachtige video te kunnen maken en ik ben dan ook heel erg trots op het eindresultaat. Dat is vanaf nu te zien op mijn Instagram. Ik ben ontzettend benieuwd naar wat iedereen ervan vindt” aldus de zanger.

‘Someone Else’ gaat over hoe je je voelt als je weer alleen bent na het verbreken van een relatie; het gevoel van eenzaamheid en de overpeinzingen die je kunnen overvallen. Social media kan dat gevoel versterken en regisseuse Charlene van Kasteren gebruikte dat element dan ook voor de video: “Als je op social media al je vrienden en onbekenden ziet die het leuk hebben, dan kan dat voor jou een extra leeg gevoel geven. Dit gevoel hebben we geprobeerd te versterken door Duncan in de leegte te plaatsen en te laten kijken naar de content van fans. Dit geeft een extra groot contrast tussen zijn leegte en de vrolijke en lieve selfie content.”

Het nummer is terug te vinden op Duncans eerste EP, ‘Worlds On Fire’ die in mei van 2020 verscheen. Hierop zijn ook ‘Love Don’t Hate It’ en het Songfestivalwinnende nummer ‘Arcade’ terug te vinden.