Ook in de muziekwereld heeft het coronavirus flink ingehakt. Concerten zijn inmiddels weer mogelijk, zij het op beperkte schaal. Als pleister op de wonde brengen wij op Maxazine dagelijks een Full Concert met dit keer concertregistratie van Eros Ramazzotti.

Eros Ramazzotti, de Italiaanse zanger, tekstschrijver, componist en muziekproducer is één van de internationaal bestverkopende artiesten uit Italië. In 1984 brak hij door in zijn thuisland Italië, hij won toen Festival van San Remo met het nummer ‘Terra Promessa’. Later scoorde de zanger hits als ‘Se Bastasse Una Canzone’, ‘Adesso Tu’, ‘Musica è’ en ‘Cose Della Vita’. In 1993 had hij met ‘Cose Della Vita’ voor de tweede keer een hit, samen met Tina Turner.

Kijk, luister en geniet hieronder van Full Concert: Eros Ramazzotti live @ Festival de Viña del Mar (2016).